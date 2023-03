Le “Giornate della lingua italiana e dei dialetti” sono in programma al Teatro Civico di Tortona, il 24 e 25 marzo prossimi e possono vantare il prestigioso patrocinio dell’Accademia della Crusca, da più di 4 secoli il principale riferimento, in Italia e nel mondo, per tutto ciò che riguarda la nostra lingua. E come se questo “marchio di qualità” non bastasse, sarà proprio l’attuale Presidente della Crusca, il prof. Claudio Marazzini, uno dei massimi linguisti italiani, a dialogare, in presenza, con gli studenti delle scuole secondarie tortonesi, ai quali, soprattutto, queste “giornate” sono dedicate.

I nostri giovani saranno i veri protagonisti delle giornate! Cominceranno gli studenti del Liceo G. Peano, venerdì 24 marzo, alle ore 18.00, presentando, dal palco del Civico, “Come per i pesci il mare. Una navigazione nella storia della nostra lingua”; sabato 25 marzo, sempre a Teatro, dalle ore 9.00, il prof. Marazzini incontrerà ragazze e ragazzi degli Istituti Comprensivi Tortona A, Tortona B e San Giuseppe e dell’Istituto Marconi.

A tutti loro sarà chiesto di presentare all’illustre studioso della lingua italiana una sintesi efficace delle produzioni, frutto della loro partecipazione ai laboratori “Raccontarsi nell’autobiografia linguistica“, “Parola alla Radio“, “Dal fatto alla notizia“, “Il dialetto, la nostra storia” e “Una radice comune“, realizzati, grazie alla preziosa collaborazione delle dirigenze scolastiche, di una bella schiera di appassionati insegnanti delle scuole locali, dei volontari del Centro Studi Ugo Rozzo, dei conduttori di Radio PNR e della redazione de Il Popolo e con il supporto organizzativo del Sistema Bibliotecario Tortonese. L’iniziativa gode del contribuito della Società Storica Pro Iulia Dertona e dell’Associazione Peppino Sarina; per le sue caratteristiche di originalità e per le sue proporzioni – ha coinvolto 35 classi, circa 700 studenti, tra i 12 e i 17 anni – ha attirato l’attenzione di Radio R101 che sarà presente con il dj Fabio De Vivo