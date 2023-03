È stata siglata ieri mattina presso la sede del Comando di Polizia Municipale di via Verdi la convenzione tra il Comune di Novi Ligure, rappresentato dal Commissario Straordinario Paolo Ponta, e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato – sezione di Alessandria, presente con il Presidente Provinciale Angelo Nese.

L’accordo, firmato per la prima volta nel 2019, è stato rinnovato sulla base degli ottimi risultati ottenuti in questi anni. L’obiettivo rimane quello di aumentare il controllo in ambito urbano e quindi di prevenire atti o episodi che possano turbare la pacifica e civile convivenza sociale. I volontari dell’Associazione svolgeranno la loro attività in diverse zone della città, tra cui i plessi scolastici durante l’ingresso e l’uscita degli alunni, il mercato settimanale mattutino del giovedì, viale Saffi e Giardini Pubblici, parco Aurora, parco Castello, nonché in occasione di manifestazioni o eventi pubblici. Eventuali problematiche riscontrate sul territorio saranno prontamente segnalate alla centrale operativa della Polizia Municipale per i necessari provvedimenti.

L’intesa – ha sottolineato il Dott. Ponta – mira a rinforzare il senso di sicurezza reale e percepito della comunità novese e rappresenta un ulteriore esempio di fattiva collaborazione tra enti e associazioni di volontariato.

La convenzione in oggetto scadrà il 31 dicembre 2025, con possibilità per entrambe le parti di concordarne il rinnovo, e si inserisce tra i vari provvedimenti adottati negli ultimi anni per il monitoraggio del territorio comunale, tra cui l’implementazione del sistema di videosorveglianza.