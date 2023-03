Comincia con il fine settimana di Pasqua il programma delle iniziative primaverili promosse e realizzate dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con il Centro Sociale Incontro. Da venerdì 7 a lunedì 10 aprile il Lungomare delle Nazioni sarà animato da spettacoli di intrattenimento, laboratori e musica, che faranno da cornice a Lungomare in Fiera, mercatino di artigianato e spuntini serviti in “formato street food” a cura di Orion Eventi. Il calendario prosegue con il Mercato di Forte dei Marmi, in piazza Andrea Doria domenica 23 aprile a cura del consorzio “Gli ambulanti di Forte dei Marmi”, dove sarà possibile acquistare prodotti dell’artigianato toscano e italiano di qualità tra cui articoli di pelletteria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux oltre a abbigliamento griffato e in stock. Lo shopping torna sul Lungomare delle Nazioni dal 2 al 4 giugno con Fattorie di Gusto, questa volta con il mercatino di tipicità a cura di Confesercenti.

Gli eventi sportivi caratterizzano la stagione primaverile di San Bartolomeo al Mare, già a partire da aprile con la diciassettesima edizione della Coppa Primavera (dal 25 al 4 giugno), organizzata dalla Polisportiva Golfo Dianese 1923 presso il campo sportivo di San Bartolomeo al Mare mentre domenica 14 maggio è la volta del Trofeo Pinocchio, fase regionale del trofeo di tiro con l’arco che si terrà al campo arcieri. Dopo la fine della scuola torna il Campus Sportivo SBM interrotto alla settima edizione per via delle restrizioni dovute alla pandemia. Dal 12 al 16 giugno i protagonisti saranno i ragazzi dagli 8 ai 13 residenti nel Golfo dianese, che grazie alle associazioni sportive locali – e alla convenzione in essere tra Comune e associazione Centro Sociale Incontro – avranno la possibilità di provare alcune tra le più appassionanti discipline proposte dalle associazioni sportive del Golfo dianese.

Sabato 13 maggio il Comune di San Bartolomeo al Mare e il Centro Sociale Incontro presentano Ginestre in Fiore, prima camminata alla scoperta del territorio alla scoperta della fioritura delle ginestre, con la collaborazione della Protezione Civile di San Bartolomeo al Mare. Il punto di ritrovo è piazza Sottana, a Chiappa, da dove partirà la camminata lungo l’anello di Chiappa (6,3 km), della durata di un paio d’ore circa, durante le quali sarà possibile visitare la casella della famiglia Viale (costruzione in pietra a secco utilizzata in passato per il ricovero temporaneo di persone, animali e attrezzi), che racconterà la storia di questa importante testimonianza della tradizione rurale del territorio.

“Siamo molto soddisfatti – spiega il Sindaco, Valerio Urso -. Quando ne abbiamo di nuovo avuto la possibilità, siamo tornati a proporre palinsensti complessi con eventi che hanno ricevuto da più parti nel passato attestati di gradimento. In questo programma primaverile vengono riprese tutte le manifestazioni che avevano avuto così tanto successo e che non erano state riorganizzate dopo la pandemia. Stiamo lavorando per aggiungere anche altre iniziative che speriamo di riuscire a finalizzare e che andranno a completare questo programma già ricco. Nel frattempo stiamo completando le ultime tessere del puzzle degli eventi estivi, posso sin d’ora anticipare che sicuramente ci saranno iniziative innovative e in un certo senso uniche per località come San Bartolomeo al Mare”.

Lungomare in Fiera

Dal 7 al 10 aprile

Lungomare delle nazioni

Artigianato, punti ristoro e intrattenimento.



Mercato di Forte dei Marmi

Domenica 23 aprile

Piazza Andrea Doria

A cura di “Gli ambulanti di Forte dei Marmi”

17° Coppa Primavera

Dal 25 aprile al 4 giugno

Campo sportivo

Torneo di calcio giovanile

Ginestre in fiore

Sabato 13 maggio – ore 14.30

Piazza Sottana – Chiappa

Camminata lungo l’anello di Chiappa (6,3 km) alla scoperta del territorio

Trofeo Pinocchio

Domenica 14 maggio

Campo Arcieri

Fase regionale trofeo tiro con l’arco

Fattorie di Gusto

Dal 2 al 4 giugno

Lungomare delle Nazioni

Mercatino di tipicità a cura di Confesercenti

8° Campus sportivo SBM

Dal 12 al 16 giugno

Area manifestazioni

Campus sportivo, dagli 8 ai 13 anni

Scarica il JPEG della locandina http://rb.gy/n4g0

Informazioni per il pubblico:

Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare

Piazza XXV Aprile, 1

Tel. +39 0183 41 70 65

turismo@sanbart.it

sanbarteventi@gmail.com