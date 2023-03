Il giorno 21 marzo 2023 a Milano in Piazza del Duomo si è tenuta la XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata dall’associazione LIBERA Contro le Mafie.

Una rappresentanza del Liceo G. Peano di Tortona, la classe 2A Scienze Umane, ha avuto la possibilità di partecipare alla manifestazione prendendo attivamente parte al corteo ed esibendo uno striscione in ricordo dei giudici Falcone e Borsellino.

Il corteo si è concluso in Piazza del Duomo dove, davanti ad una folla di circa 70.000 persone, i parenti delle vittime hanno riportato le loro testimonianze prima della lettura dei nomi dei 1.069 innocenti che hanno perso la vita per mano della mafia.

L’evento ha fatto scaturire in noi studenti profonde emozioni, in particolar modo il discorso di Emanuela e Simona Carpita, figlie di Piero Carpita, ucciso a Milano nel 1990 durante una sparatoria tra clan mafiosi, durante il quale si è messo in risalto il fatto che anche una persona non coinvolta in vicende mafiose può esserne vittima.

Abbiamo capito che la mafia può infiltrarsi nelle vite di chiunque e che solo restando uniti e ricordando chi ha perso la vita da innocente, È POSSIBILE guardare al futuro con speranza e fiducia e aiutare noi giovani a diventare cittadini consapevoli.

Noi, tutti insieme, possiamo e dobbiamo impegnarci a portare avanti la lotta contro la criminalità ricordando la celebre frase di Giovanni Falcone: “Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini.”

La classe 2A Scienze Umane