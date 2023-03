Forse oggi per colpa dei Social e di internet sarà diventato anche un’attività di nicchia ma per chi ha i capelli bianchi e per una parte minoritaria dei giovani il fumetto mantiene sempre un fascinato del tutto particolare e poco importa se la gente preferisce video e film alle emozioni provano nel leggere un fumetto.

Vedere all’opera il disegnatore e sceneggiatore delle storie Disney Sergio Cabella (nella foto in alto a destra) , il disegnatore di Martin Mystere e Natan Never Gino Vercelli (a sinistra nella foto in alto), Andrea Musso, Ugo Verdi e altri che lo fanno di professione o tanti giovani in erba che cercano di trovare uno spazio realizzando storie e fumetti propri è qualcosa di veramente unico.

E’ quello che si può vedere oggi e domani, domenica 26 marzo, fino alle 19 al museo Orsi di Tortona, in via Emilia 446 nell’ambito del T.ink Festival organizzato da Acme eventi con il patrocinio del Comune di Tortona.

L’elenco dei partecipanti lo trovate al lik https://www.tinkfestival.it/artisti-2023/.

Potremo dilungarci per ore a raccontarvi quello che è possibile vedere, o spiegare cosa si trova all’interno, come ad esempio tanti disegnatori e disegnatrici che realizzano libri e storie in proprio vendendole anche su Internet, o illustratori in erba che lavorano saltuariamente in questo non facile settore, ma preferiamo far parlare le immagini che seguono, aggiungendo solo una piccola ma importante considerazione tuffarsi nei fumetti non è bello solo per chi li ama come chi sta scrivendo, ma per tutti perché consente di visitare un mondo di fantasia dove tutto è magico, bello e divertente e il T.ink festival ce ne dà l’opportunità anche se solo per un breve periodo. Cinque euro di ingresso sono il tributo per coprire le spese organizzative e consentire a questa manifestazione di continuare negli anni.

All’interno della rassegna anche la mostra dedicata ai personaggi della famiglia Addams nata 85 anni con opere realizzate da alcuni dei disegnatori presenti.