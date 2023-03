Settimana dal 27 marzo al 02 aprile 2023

Tronco A6 – Torino-Savona

CANTIERI

Di seguito indichiamo i cantieri che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Direzione Savona

Direzione Torino

(*) = configurazione di cantiere che prevederà dalle ore 12:00 alle ore 24:00 di ogni domenica due correnti veicolari in direzione Torino.

CHIUSURE DI TRATTA

ENTRATA CHIUSA MARENE IN DIREZIONE NORD

dalle ore 21:00 del 27/03/23 alle ore 06:00 del 28/03/23

dalle ore 21:00 del 28/03/23 alle ore 06:00 del 29/03/23

dalle ore 21:00 del 29/03/23 alle ore 06:00 del 30/03/23

dalle ore 21:00 del 30/03/23 alle ore 06:00 del 31/03/23

Per il traffico diretto verso Torino, si consiglia l’entrata di Carmagnola percorrendo la S.P. 165 poi la S.P. 661. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.



Tronco A10 – Savona-Ventimiglia (confine francese)

CANTIERI

Di seguito indichiamo i cantieri che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Direzione Italia

Direzione Francia

Tra Spotorno e Finale ligure dal km 56+275 al km 58+015 carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta per lavori di adeguamento nella galleria Orco dal 27/03/2023 al 02/04/2023

Tra Borghetto S.S e Albenga carreggiata a doppio senso di circolazione dal km 73+550 al km 76+305 per lavori sulla carreggiata opposta dal 27/03/2023 al 02/04/2023

Tra Borghetto S.S. e Andora chiusura della corsia di marcia dal km 80+650 al km 84+510 per rifacimento delle barriere di sicurezza dal 27/03/2023 al 02/04/2023

CHIUSURE SVINCOLI O TRATTE

SVINCOLO DI ALBENGA – Chiusura rampa in ingresso direzione Ventimiglia e rampa in uscita per veicoli provenienti da Savona – dalle ore 22 del 30.03.2023 alle ore 06:00 del 31.03.2023

CHIUSURA DI TRATTA – IMPERIA OVEST / ARMA DI TAGGIA – direzione Francia – dalle ore 22 del 29.03.2023 alle ore 06:00 del 30.03.2023

CHIUSURA DI TRATTA – ARMA DI TAGGIA / IMPERIA OVEST – direzione Italia – dalle ore 22 del 30.03.2023 alle ore 06:00 del 31.03.2023