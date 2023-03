La visita guidata in lingua inglese a Verona per la classe seconda A e la classe seconda B del Liceo Linguistico Peano di Tortona è stata un entusiasmante momento di riflessione su William Shakespeare e l’opera “Romeo e Giulietta”.

Lo scorso 1 marzo gli alunni, accompagnati dalle professoresse Amy Peabody Greenway, Paola Torre e Maria Teresa Patarelli, hanno visitato Verona con una guida in lingua inglese. In una passeggiata per i luoghi più significativi del centro storico, i ragazzi sono stati coinvolti in un intrigante racconto dal titolo “Was Shakespeare Italian?”. Leggenda, tradizione e letteratura si sono mescolati nella History Walk con la scenografia di monumenti, palazzi, vicoli, cortili e il lento scorrere del fiume Adige.

Indimenticabile la visita alla” Casa di Giulietta” e la recitazione ad alta voce da parte degli alunni sotto il famoso balcone di alcuni famosi versi shakespeariani. Come all’Arena, la cui straordinaria qualità acustica è stata testata con la recita di alcune poesie in lingua inglese.

Dopo aver incontrato figure, storie ed eventi del passato gli studenti hanno salutato la “fair Verona”, serbando il ricordo di un luogo in cui l’immaginario inglese e quello italiano sono stati nei secoli così intrecciati e complementari da risultare a tratti indistinguibili.