Saranno due i Consigli Comunali che si svolgeranno nel mese di marzo, come stabilito dalla Commissione Capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, riunitasi ieri, giovedì 9 marzo. Con queste due sedute che porteranno all’approvazione, fra gli altri argomenti, anche il bilancio di previsione 2023-25, sarà anche ripristinata la modalità di accesso da parte del pubblico in presenza, per la prima volta dal 2020, quando era stata vietata come misura per limitare la diffusione del COVID-19. Rimane comunque possibile seguire il Consiglio Comunale online, sul canale YouTube del Comune di Tortona, in diretta streaming.

L’ordine del giorno della seduta convocata per giovedì 16 alle ore 21.

ORDINE DEL GIORNO

E’ convocato in seduta ordinaria per il giorno 16 marzo 2023 alle ore 21.00, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:

1. Articolo 66 del regolamento del consiglio comunale: comunicazioni del Presidente

2. Articolo 76 del regolamento del consiglio comunale: approvazione verbale della seduta consiliare in data 27 ottobre 2022, 29 novembre 2022 e 22 dicembre 2022

3. Approvazione aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale. Assegnazione classe acustica alle strade di competenza comunale di tipologia E (urbana di quartiere) ed F (locale)

4. Approvazione del regolamento comunale per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra in zona agricola

5. Palazzo Leardi (ex caserma carabinieri) – piazzetta Leardi/via Padre Michele da Carbonara 1 – Regolarizzazione situazione catastale e acquisizione a titolo gratuito in capo al comune di Tortona di area censita al foglio 41 mappale 2360

6. Approvazione regolamento comunale del “Garante dei diritti degli anziani”

7. Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025

8. Interrogazione presentata dal consigliere comunale Cuniolo Giuseppe: “Pista ciclabile Tortona-Viguzzolo”

9. Ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Calore Daniele: “Contrasto alla direttiva dell’U.E. di obbligo di prestazione energetica e entro il 2030 per tuttigli immobili residenziali”

Collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona.