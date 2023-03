Sarà realizzato il monumento rupestre in ricordo degli Alpini vogheresi. La Giunta Comunale di Voghera, attraverso una delibera, ha dato il via libera per portare avanti una proposta meritevole e di arricchimento morale, storico e culturale per la Città. Il monumento rupestre sarà collocato nell’area verde in via Garibaldi di fronte alla Chiesa dei Barnabiti e compresa tra via Tempio della Cavalleria e via Gamalero.

La richiesta è stata presentata dal Gruppo Alpini Voghera, appartenente all’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Pavia, con il Capogruppo Marco Di Pietro. Si tratta di un doveroso riconoscimento nei confronti di un Corpo militare che ha servito e che continua a servire in ogni situazione, con onore, generosità ed abnegazione la nostra Nazione. Voghera, inoltre, è tradizionalmente bacino di reclutamento degli Alpini. L’area verde di via Garibaldi, compresa tra via Tempio della Cavalleria e via Gamalero, attualmente piantumata, per le sue dimensioni consente l’installazione del monumento.

“L’Amministrazione Comunale conferma, anche in quest’occasione, il massimo supporto e riconoscimento per gli Alpini, che rappresentano una grande ricchezza per la nostra città – sottolinea l’Assessore all’Urbanistica e Polizia Locale William Tura -. Il nostro impegno inerente alla posa del monumento era già stato preso due anni fa; in seguito, è stata individuata dai proponenti questa nuova localizzazione in coerenza con il contesto architettonico. Gli Alpini sono espressione di quell’Italia che crede ancora nelle istituzioni e che, con altrettanto orgoglio, si riconosce nei valori civili che sono alla base dello spirito alpino”.



Le parole del Sindaco Paola Garlaschelli “L’accogliemento della proposta del Gruppo Alpini rappresenta un atto doveroso. Il Gruppo costituisce una parte di storia del nostro Paese e anche a Voghera abbiamo una grande rappresentanza. Il riferimento storico e culturale andrà a conferire il giusto lustro al monumento rupestre”.