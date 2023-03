SABATO 11 MARZO

Tortona: fino al 2 aprile presso la Sala Giovani del Teatro Civico in via Ammiraglio Mirabello dalle 16 alle 19 “Tracce d’arte” Collettiva per scoprire il Movimento Casualista. Nato nel 2015 da un’idea sviluppata da Severino Mastarone e Pietro Ghibaudi, poi subito condivisa dagli artisti co-fondatori Emilia Rebuglio e Gianfranco Oddon, oggi conta 49 aderenti prevalentemente della provincia di Alessandria, forti di una grande esperienza acquisita sul campo grazie alle innumerevoli mostre realizzate in questi anni sul territorio. L’obiettivo come movimento e gruppo artistico è cercare di dare un piccolo contributo in termini di idee al panorama contemporaneo, concentrando l’attenzione sulla fase iniziale di progettazione dell’opera, cioè il momento, l’idea originaria dalla quale scaturisce poi l’elaborato, il risultato finale.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Pontecurone: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30 presso la chiesa in via Bossi Mostra di indumenti e fotografica di Don Orione

DOMENICA 12 MARZO

