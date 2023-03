Prende il via a Treville il 12 marzo alle ore 17:00 nella Sala Comunale sita in Palazzo Devasini il primo degli appuntamenti de “La voie de la voix” con protagonista il soprano Hanxi Yang e la pianista Ivana Zincone che oltre ad accompagnare le musiche vocali si esibirà in duo con la pianista Ilaria Davite, con cui forma un affiatato duo dal 2007. L’appuntamento fa parte della seconda edizione de “La via della Musica”, rassegna di nove concerti organizzata dall’Associazione Artemusica di Alessandria insieme a Stabilimento delle Arti, patrocinata dalla Provincia di Alessandria e dai Comuni aderenti e realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Le manifestazioni sono curate dalla prof.ssa Ivana Zincone e dalla prof.ssa Michela Maggiolo e dureranno fino al 30 aprile e saranno in orario pomeridiano con ingresso libero e gratuito.

La voie de la voix

Cosa aspettarsi da questo concerto? Musica lirica e non solo… atmosfere da un salotto dell’ 800 : si inizierà con una trascrizione de “La gazza ladra” di Rossini durante la quale tutti gli 88 tasti saranno sollecitati dalle quattro mani di Ilaria Davite e Ivana Zincone facendoci riconoscere i temi dell’opera; “Mi chiamano Mimì” sarà il primo dei brani d’opera che Hanxi Yang eseguirà…

Il programma proseguirà con un intermezzo Viennese fatto da valzer da ascoltare e danzare e alla fine sarà proposto uno splendido brano cinese il cui titolo, tradotto, è “I tre doni della rosa”, un omaggio anche allo splendido dehor su cui si affaccia proprio il Palazzo Comunale di Treville.