Tardo pomeriggio di venerdì 10 marzo, via Principe Tommaso di Savoia (nella foto in alto), sul parco del Castello, la strada che collega lo Chalet a Via Alle Fonti, una delle zone più esclusive di Tortona dove sono situate poche ville e tutte abitate da persone molto conosciute in città che conducono un certo tenore di vita: uno dei proprietari riceve un pacco indirizzato proprio a lui, peccato, però, che l’uomo non fosse in attesa di alcun pacco e così, il facoltoso Tortonese, temendo qualche brutto scherzo decide di dare l’allarme.

Sul posto in men che non si dica arrivano i Carabinieri della compagnia di Tortona e i Vigili del fuoco. La zona viene transennata e interdetta al transito di auto e pedoni: vengono fatti intervenire gli artificieri perché si teme che all’interno possa esserci un ordigno esplosivo che si innescherebbe con l’apertura del pacco.

Il pacco viene analizzato prima dall’esterno e poi aperto, ma per fortuna dentro non c’era nulla di pericoloso o di potenzialmente esplosivo. Il contenuto del pacco, al momento in cui scriviamo, non è stato divulgato così come non sono stati divulgati ulteriori particolari anche perchè tutto è ancora oggetto dell’indagine dei Carabinieri di Tortona, che stanno acquisendo ulteriori dettagli per capire meglio tutta la vicenda.

Via Principe Tommaso di Savoia vista dall0altra parte delle strada