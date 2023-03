Le previsioni sull’andamento dell’industria manifatturiera ligure delineano uno scenario positivo per l’economia del territorio, che è riuscita a espandersi nei principali mercati internazionali incrementando i propri livelli di business. Gli ordini stranieri di prodotti liguri previsti per il primo trimestre dell’anno tentano un rimbalzo, questo a conferma delle ottime capacità di sviluppo dell’imprenditoria locale. È quanto emerge dalla recensione del Centro Studi Confindustria Genova che ha diffuso le previsioni sull’andamento dell’economia locale e ha evidenziato i comparti più importanti per l’export della Regione.

Le opinioni degli esperti sottolineano i settori merceologici che maggiormente influiscono sulla crescita economica dell’industria ligure: si attende una ripresa dei livelli di vendite all’estero dei prodotti dell’impiantistica industriale, del comparto plastica-gomma e della chimica farmaceutica. La recensione riporta inoltre le opinioni sulle previsioni di crescita delle aziende del comparto elettronico e informatico: il clima di fiducia, confermano gli esperti, suggerisce un aumento della produzione durante il primo trimestre dell’anno.

La recensione sembra inoltre confermare le opinioni degli analisti sulle opportunità derivanti dall’adozione dei nuovi strumenti digitali a supporto del business. A riguardo EGO International, la nota azienda di consulenza per l’export delle pmi, si esprime evidenziando il ruolo svolto dalle nuove tecnologie sullo sviluppo dell’industria: la modernizzazione tecnologica unita alle strategie per l’internazionalizzazione delle imprese permettono di affrontare con più facilità le sfide dei mercati oltreconfine. Sono un esempio, ribadisce EGOInternational, le commesse dell’industria meccanica, che possono essere incentivate integrando nuove soluzioni tecnologiche in grado di dare un impulso alle vendite nei principali mercati di sbocco.

In questo scenario si inseriscono le opinioni degli esperti relative allo sviluppo economico della Città metropolitana di Genova: rispetto alla precedente rilevazione, la recensione fa emergere l’ottimismo degli imprenditori locali, fiduciosi sul probabile aumento della produzione e dell’occupazione. Le opinioni degli esperti prevedono inoltre ottime prospettive di crescita per il settore della cantieristica navale, dove la produzione e gli ordini continueranno ad aumentare nel breve termine.

I dati diffusi da Confindustria si inseriscono all’interno del più ampio scenario riguardante l’andamento dell’economia nazionale, che ha registrato nell’ultimo anno un’ottima tenuta, nonostante le variazioni del prezzo del gas. Lo scorso anno, infatti, l’andamento dell’export ha superato le aspettative di crescita riportate nei principali indicatori economici.

Le performance raggiunte dall’imprenditoria locale sono state trainate dall’introduzione delle moderne strategie per l’internazionalizzazione delle imprese: ne è convinta EGOInternational, che in una recensione pubblicata nel suo blog ritiene imprescindibile l’adozione dei nuovi canali di vendita digitali per l’aumento delle vendite all’estero dei prodotti Made in Italy. Le aziende che vogliono incrementare le esportazioni, evidenzia EGO International, devono aver fiducia nei nuovi strumenti di digital marketing, con cui è possibile abbattere la distanza geografica presente con i principali mercati di sbocco dei prodotti italiani.

Infine, gli esperti registrano un moderato ottimismo anche per l’ampliamento degli organici previsto per i prossimi mesi, in cui si segnala un possibile incremento del numero di imprese locali. Le dinamiche di sviluppo attese per il nuovo anno sembrano suggerire un aumento del flussi commerciali con i principali mercati di sbocco delle merci del territorio.

Le previsioni per il nuovo anno e le valutazioni di EGO International sulle potenzialità dei nuovi strumenti di digital export sono i fattori su cui le aziende locali potranno fare riferimento per cercare di espandersi nei principali paesi target.

Fonti: https://www.confindustria.it/wcm/connect/bc5fcfed-7754-4b15-8fa3-a9eab8154390/Congiuntura_Flash_feb23_180223_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bc5fcfed-7754-4b15-8fa3-a9eab8154390-opzM1Dc

https://www.confindustria.ge.it/guida-ai-servizi/business-e-mercato/centro-studi.html

https://www.confindustria.ge.it/impresa/studi-e-ricerche/centro-studi/indicatori-economici/28252-indicatori-economici-centro-studi-confindustria-genova-a-vista.html

https://liguria.bizjournal.it/2023/02/manifatturiero-confindustria-genova-in-liguria-moderato-miglioramento-per-i-trimestre-2023