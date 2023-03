Incompiuta chiusa o aperta a singhiozzo a Diano Marina anche per i lavori di posa dei tubi del nuovo acquedotto nell’ex sedime ferroviario che dovrebbe risolvere i problemi idrici di Imperia e del Golfo Dianese. I lavori iniziati alcune settimane fa proseguono speditamente e senza sosta: l’obiettivo è quello di avere in funzione il nuovo acquedotto per giugno.

Correlati