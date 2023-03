8 MARZO Imperia è con le donne che lottano per i loro diritti, che si battono ogni giorno per le disuguaglianze, in qualsiasi forma si manifestino.

8 MARZO un’occasione importante per ricordare tutte le donne che hanno conquistato quei diritti che oggi sono anche i nostri e ci permettono di vivere libere.

FOTOE TESTI TRATTI DAL PROFILO UFFICOALE FACEBOOK DEL COMUNE DI IMPERIA