L’acciottolato che circonda il monumento di San Luigi Orione, opera scultorea di Narciso Cassino, è stato pulito e ripristinato. Il selciato di pietre che caratterizza quest’area, all’interno del Giardino dei Giusti, a sua volta circondato dai giardini dedicati al Papa Giovanni Paolo II, fu posizionato per l’inaugurazione del monumento scolpito nel 1983. La scelta di questo tipo di selciato non fu casuale: il padre di don Orione faceva il selciatore e lo stesso Luigi, quand’era un ragazzino, seguiva per alcuni mesi all’anno Vittorio Orione, aiutandolo nel suo duro lavoro.

Con la stessa cura, sono state ripristinate anche alcune bordure lastricate di ciottoli intorno alla piazza Matteotti, elementi complementari di decoro urbano.