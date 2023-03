Saranno 4 le nuove stazioni specificamente dedicate alla ricarica delle biciclette elettriche sul territorio cittadino di Casale Monferrato.

Un allargamento della rete locale di ricarica dedicata alla cosiddetta e-mobility ampliando l’offerta per questi mezzi sempre più utilizzati negli spostamenti urbani, che si realizza grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale e i privati.

Le nuove stazioni, che saranno attivate quanto prima, sono localizzate presso:

Hotel Principe – Via Cavour

Business – Strada Valenza 4G

Hotel Candiani – Via Candiani d’Olivola 36

Ecoresidence Casale – Strada San Giovannino 20

“L’Amministrazione con questo intervento” commenta l’Assessore all’Ambiente Cecilia Strozzi: “compie un ulteriore passo in avanti nell’incentivazione e nell’ausilio alla mobilità a zero emissioni, non solo in ottica di sostenibilità ambientale, ma anche di supporto a quel turismo consapevole che è sempre più alla ricerca di eco-sostenibilità”.

“La qualità dell’ambiente urbano” spiega il Sindaco Federico Riboldi “è fatta di bellezza, di decoro, di manutenzione, ma anche di servizi per la cittadinanza e per i turisti che sempre più abitano la nostra città: questo tipo di mobilità è sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico e l’Amministrazione ne proseguirà la sua politica di supporto con ulteriori iniziative”.

Le nuove installazioni vanno ad aggiungersi alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici già presenti sul territorio in:

C.so Valentino (angolo con via Bligny) – area parcheggio centro commerciale

Piazza Cesare Battisti – area parcheggio su Via Oddone

Piazza Vittorio Veneto – area parcheggio prossimità incrocio Via della Provvidenza

Strada Valenza – area parcheggio a favore del Centro Polifunzionale

Via Vigliani – area parcheggio presso isola seminterrata raccolta rifiuti

Via Visconti – area parcheggio prospiciente civici n. 2a/2b