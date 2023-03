Per la prima volta in assoluto arriva F.C. Inter a Casalnoceto con l’Inter Summer Camp, iniziativa organizzata da F.C. Internazionale Milano in collaborazione con ASD CASALNOCETO per portare l’esperienza di calcio definitiva a tutti i piccoli calciatori e calciatrici del territorio.

L’evento, che si terrà dal 12 al 16 Giugno, prevede cinque giornate di allenamenti, gioco e divertimento, per tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 14 anni.

Nel Campo Sportivo Comunale di Casalnoceto, le giovani promesse del pallone avranno modo di allenarsi a stretto contatto con allenatori e istruttori del Settore Giovanile dell’Inter, e di trascorrere una settimana da campioni assieme ad altri ragazzi e ragazze appassionati di calcio. Un’avventura unica, per fare amicizia e imparare i valori cardine di questo sport, primo tra tutti il gioco di squadra.

Da diversi anni F.C. Internazionale Milano, in collaborazione con diverse società sportive in tutta italia organizza i suoi Camp, per diffondere la cultura e le emozioni del calcio a tutti i giovanissimi. Quest’estate approda a Casalnoceto, in un’occasione unica per giocare al gioco più bello del mondo in compagnia di altri ragazzi e ragazze, condividendo la passione per il calcio e lo sport.

Contatti: info.asdcasalnoceto@gmail.com

Per info e iscrizioni:

https://www.intersummercamp.it/summer-camp-italia-2023/day-camps/day-casalnoceto-al/