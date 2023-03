I 25 anni del “Centro Cuore” della Clinica ”Città di Alessandria”-Policlinico di Monza celebrati questa mattina a Palazzo Comunale.

Un anniversario importante (1998-2023) quello del “Centro Cuore” che l’Amministrazione Comunale ha voluto sottolineare nell’incontro odierno presso la Sala del Consiglio Comunale.

Accolti dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Barosini, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, i vertici dell’Istituto ad Alta Specializzazione della Città, insieme ai tanti Operatori del comparto medico-sanitario e amministrativo del “Centro Cuore”, hanno spiegato le ragioni di un servizio di grande qualità portato avanti da un quarto di secolo a favore della Comunità locale e non solo.

Molti i rappresentanti istituzionali del territorio alessandrino tra i quali, insieme ai rappresentanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche il Presidente della Provincia Enrico Bussalino.

Tutti hanno condiviso le ragioni alla base di questo momento celebrativo svolto in un luogo di particolare rilevanza istituzionale quale il Palazzo Comunale di Alessandria.

Il titolo scelto per l’incontro (che si è avvalso anche della presenza e degli interventi di saluto del Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, dr. Luciano Bernini, e del Direttore Sanitario di ASL-AL, dr.ssa Sara Marchisio) era “Un quarto di secolo del Centro Cuore. Ogni crescita è figlia della Continuità e dell’Attività”.

Il dr. Mario Fabbrocini, Direttore del Dipartimento Cardivascolare del “Centro Cuore”, ha illustrato con un’ampia e profonda relazione i motivi di una ricerca quotidiana di eccellenza ed efficacia terapeutica che rende la struttura alessandrina un fiore all’occhiello nelle cure cardio-vascolari.

Le conclusioni sono state affidate, d’intesa con il Direttore Generale dr. Giancarlo Perla, al Presidente del Gruppo Sanitario “Policlinico di Monza”, dr. Michelangelo De Salvo.

Correlati