È stata inaugurata questa mattina dal Direttore dell’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, dottoressa Tiziana Terribile, la sezione giovanile di nuoto delle Fiamme Oro, costituita all’interno della piscina della scuola allievi agenti di Alessandria. L’impianto natatorio, riaperto dopo alcuni interventi di riqualificazione, sarà a disposizione dei poliziotti e dei loro familiari, dei soci dell’ANPS e dei cittadini della Provincia. Dopo la benedizione della struttura, impartita dal Vescovo della città Sua Eccellenza Guido Gallese, la cerimonia è proseguita nella palestra del complesso sportivo con gli indirizzi di saluto e i discorsi del Direttore della scuola, Dottor Michele Mollo, del Questore della Provincia di Alessandria Dottor Sergio Molino, del Presidente dei gruppi sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato, Dottor Francesco Montini e del Direttore dell’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, Dottoressa Tiziana Terribile.

Nel corso dell’intervento la Dottoressa Terribile ha sottolineato l’importanza di questo momento che sicuramente contribuisce a rinsaldare il legame della Polizia di Stato con il territorio. Tanto più nella scuola di Alessandria che a breve ospiterà tanti giovani Allievi Agenti che troveranno in quella comunità educante una valida guida e un insostituibile supporto per la crescita personale e professionale. Ospite di eccezione alla cerimonia il campione plurimedagliato del settore nuoto delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, vincitore di un oro mondiale Alessandro Miressi e Valentina Vezzali, considerata la migliore schermitrice di sempre, con 6 ori olimpici e 6 mondiali, ex sottosegretaria di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel Governo Draghi.

Gli ospiti e le autorità hanno poi assistito ad una dimostrazione degli atleti dei gruppi sportivi fiamme oro, disciplina nuoto per salvamento.