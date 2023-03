E’ iniziata questa mattina, lunedì 6 marzo, giorno del Santo Patrono la demolizione del complesso scolastico dismesso di viale Kennedy, nel quartiere San Bernardino a Tortona, che ospitava la scuola primaria e la secondaria di primo grado, edificio da tempo dichiarato inagibile.

La demolizione si inserisce in più ampio quadro di interventi per la realizzazione della nuova scuola elementare e la riqualificazione integrale degli spazi esterni rinnovati e integrati con gli altri servizi di quartiere. Il lavoro ha preso il via dalla porzione visibile su via Trento e proseguirà verso la parte di fabbricato lungo viale Kennedy.

Nelle settimane scorse l’Amministrazione Comunale tramite gli uffici competenti, ha provveduto a illustrare il progetto di demolizione agli utilizzatori dell’area interessata e agli amministratori dei condomini vicini.

A solo scopo precauzionale è stato comunicato agli utilizzatori della palestra “Coppi”, il divieto di accesso alla struttura nei giorni 6, 7 e 8 marzo nella fascia oraria dalla 7.30 alle 18.