Giovedì 9 marzo con i professionisti della Nefrologia e Dialisi

Quali sono le regole da rispettare per proteggere i nostri reni? L’Azienda Ospedaliera di Alessandria, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, risponderà a questa domanda con una serie di iniziative in programma per giovedì 9 marzo.

Nel corridoio est al piano terra del Blocco B del Presidio civile sarà attivo un info-point dove, insieme dalla coordinatrice infermieristica Antonella Giolito, sarà distribuito un opuscolo informativo realizzato per l’occasione, mentre direttamente nel reparto di Nefrologia e Dialisi, diretto da Giovanni Demicheli, si potranno avere dei colloqui informativi con i nefrologi.

Il depliant, dal titolo Prevenire le malattie renali, contiene otto semplici regole che permetteranno di proteggere i propri reni. Gran parte delle malattie renali, infatti, si comportano come “killer silenziosi”, operano indisturbate senza sintomi per anni e quando i loro effetti si rivelano può essere troppo tardi.

Queste le otto regole spiegate nel dettaglio nell’opuscolo:

1. Mantieniti attivo e in forma

2. Segui una dieta sana

3. Controlla i livelli di zuccheri nel sangue

4. Controlla la pressione sanguigna

5. Non fumare

6. Mantieni un corretto apporto di liquidi

7. Non assumere farmaci senza l’indicazione del medico

8. Tieni sotto controllo la funzionalità renale

Se invece si volesse partecipare ai colloqui individuali con i nefrologi negli ambulatori del secondo piano del Blocco H del Presidio civile dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 del 9 marzo, si dovrà prenotare telefonando al numero 0131 206253.