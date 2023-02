Il Comune di Diano Marina ha deciso di affidare la gestione dei Parcheggi alla Società Gestioni Municipali, gestita interamente dal Comune: un atto perfettamente normale che si verifica in molti comuni italiani che affidano la gestione dei servizi comunali a società partecipate dallo stesso comune ed è sufficiente avere un minino di esperienza giornalistica per comprendere che è naturale e anche positivo perché in questo modo tutto “rimane in famiglia” cosa che viceversa, affidandone la gestione ad un soggetto esterno privato e non “pubblico” come GM potrebbe suscitare dubbi e perplessità.

Purtroppo però non tutti la pensano alla stessa maniera, come è successo ad una parte della minoranza che invece di lodare la scelta della maggioranza di tenere in capo al comune la gestione dei parcheggi ed averne sempre il controllo (cosa che sarebbe stata persa se affidata ad un privato) o almeno di non dire nulla come sarebbe stato auspicabile e logico, ha deciso di attaccare la legittima scelta del Comune.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi non è solito intervenire nelle polemiche ma stavolta lo ha ritenuto necessario, per cui pubblichiamo di seguito il suo intervento.

” Ancora una volta – dichiara il primo cittadino di Diano Marina in una nota stampa – rimaniamo esterrefatti per le evidenti mistificazioni che il gruppo consiliare di opposizione Diano Domani intende propinare ai cittadini dianesi in merito all’affidamento alla GM dei parcheggi, gli stalli blu. Un affidamento tanto legittimo quanto logico dopo aver constatato gli ottimi risultati conseguiti dalla partecipata negli ultimi 10 anni. Il consigliere Parrella, con un ragionamento fuorviante e intellettualmente disonesto, vuol far credere ai dianesi che dalla gestione degli stalli blu potremmo incassare 10 volte tanto, invece che i 150.000 euro annui definiti con GM.”

“Caro consigliere Parrella – conclude Cristiano Za Garibaldi – non è ammissibile che una persona che conosce la materia come lei non sappia che per 8 mesi all’anno i parcheggi blu non sono occupati completamente, anzi, e che GM ha quasi 100 abbonamenti annuali, 90 bimestrali, 50 mensili, più i quindicinali, i settimanali. Tutto questo riduce considerevolmente gli importi che GM incassa e giustifica il canone annuo, che è stato abbassato rispetto al passato perché oggi ci sono meno posti blu in centro rispetto a prima, basti pensare a Piazza Maglione e al centro pedonale. Tutto ciò ha comportato che l’incasso da parte di GM negli ultimi 3 anni sia stato di circa 240.000 euro all’anno, tra parcometri, abbonamenti e multe. Basta togliere i costi dell’ausiliario e i costi amministrativi per capire che al momento non ci sono margini.”