Venerdì 10 febbraio, per il giorno del ricordo, alle ore 19 Azione Tortona si unirà davanti la targa dedicata agli esuli Istriani dalmati e giuliani per ricordare i martiri delle foibe.

“Anche quest’anno – spiega Andrea Mantovani – vogliamo onorare la memoria degli oltre 20mila italiani uccisi e gettati nelle foibe dai partigiani di Tito alla fine della seconda guerra mondiale, ricordando anche i 250mila esuli istriani dalmati e giuliani che fuggirono dalle proprie case. Tra di loro, furono oltre 6 mila coloro che trovarono un posto sicuro tra le mura della ex Caserma Passalacqua di Tortona, costruita alla fine dell’800, e allestita come rifugio per i profughi dal 1946 fino agli anni ’70”.

“È doveroso tenere vivo un ricordo che, per troppo tempo, la sinistra ha voluto nascondere ferendo la memoria di tantissimi connazionali”.

Aggiungi nuovo articolo