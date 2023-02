Venerdì sera si è svolto il quarto de “I Venerdì della Conoscenza”, una serie di incontri culturali organizzati dal Comune di Diano Marina su tematiche di grande attualità con ospiti di altissimo livello nazionale ed internazionale.

Il tema trattato è stato quello della transizione energetica, sfida fondamentale della contemporaneità che la nostra società deve superare in tempi brevi per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni.

Durante la conferenza il Dott. Nicola Armaroli, chimico e ricercatore del CNR, e il Dott. Luciano Cinotti, ingegnere nucleare esperto di reattori veloci e direttore scientifico di “Newcleo”, hanno affrontato il problema della riconversione energetica, identificando quel mix equilibrato di fonti energetiche che impedisce il possibile costituirsi di una dipendenza da una singola fonte e garantisca, nel contesto di una ecologia integrata, una continuità di approvvigionamento a costi stabili e ragionevoli, in grado di assicurare una crescita sociale ed economica intelligente, sostenibile ed inclusiva.

Il dibattito tra i due scienziati è stato introdotto ed animato dal professor Giorgio Einaudi, fisico, Professore presso l’Università di Pisa, direttore scientifico del progetto Foresight del CNR e Consigliere scientifico dell’Ambasciata italiana a Washington; al termine degli interventi si è svolto il confronto con gli studenti del Liceo scientifico di Imperia i quali hanno posto numerose domande di approfondimento ai protagonisti della serata.

La serata ha visto una notevole affluenza di pubblico sia nella Sala consiliare sia sui canali social del Comune dove l’evento è stato trasmesso in diretta streaming; numerose anche le autorità che hanno partecipato alla serata tra le quali il prefetto di Imperia dott. Valerio Massimo Romeo, il sindaco di Cervo Lina Cha, il comandante Paolo Vignola, il comandante Giuseppe Zarillo, il vicesindaco Bruno Manitta e l’assessore Barbara Feltrin.

“Si è conclusa un’altra splendida serata di cultura ed approfondimento – dichiara con soddisfazione il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi – oggi abbiamo affrontato una delle sfide cruciali del futuro per noi e per le prossime generazioni e lo abbiamo fatto ascoltando alcuni tra i massimi esperti a livello nazionale ed internazionale su queste tematiche. Vedere in sala tante persone di tutte le età e anche tanti ragazzi, che non solo hanno ascoltato gli interventi dei relatori, ma hanno anche partecipato attivamente al dibattito, ci conferma che le nuove generazioni sono molto sensibili ed interessate ad approfondire queste tematiche e il Comune può e deve essere luogo di incontro intergenerazionale, di approfondimento e di cultura”.