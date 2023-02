Sembrava di essere tornati indietro nel tempo a decenni fa quando il Carnevale si svolgeva al freddo perché a Febbraio faceva freddo e così è stato oggi pomeriggio a Diano Marina, ma pioggerella e vento non hanno rovinato il Carnevale che ha registrato una folla incredibile con un bagno di folla. I peccabile l’organizzazione di Famia Dianese che è tornata ad allestire carri di grande livello intervallati dalla presenza della Banda Musicale di Diano Marina e di Sanremo oltre agli sbandieratori di Alba, trampolieri e una marea di maschera.

Un Carnevale di grandissimo livello con sei carri alcuni dei quali di di eccellente fattura come Quello dedicato al Signore degli Anelli o a Grease, ma tutti sono stati all’altezza della grande fama di Famia Dianese che merita un grosso applauso come merita un applauso l’Amministrazione comunale che ha aiutato finanziariamente Famia Dianese con un contributo sostanzioso ma che non poteva certo coprire gli alti costi di una manifestazione che , come quelle di tanti anni fa rimarranno nella storia di Diamo Marina.

Di seguito le foto della sfilata in ordine cronologico così come si è svolta.