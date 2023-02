Martedì 28 febbraio alle ore 18.00 presso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di piazza Vittorio Veneto 1, verrà ricordato il professor Renato Lanzavecchia nell’incontro “Renato Lanzavecchia. Scritti e Studi di uno storico alessandrino. “

La Biblioteca Civica, nel costituire un fondo librario di tutti gli scritti pubblicati da Lanzavecchia, a quattro anni dalla sua scomparsa ha voluto dedicare, insieme alla famiglia del professore, un incontro sulla sua figura di studioso appassionato di storia alessandrina per approfondire i diversi ambiti delle sue attività di storico ed educatore.

Roberto Livraghi, studioso di storia locale e segretario della Consulta per i Beni Culturali della Provincia di Alessandria, dialogherà con il giornalista Alberto Ballerino e i professori Gian Luigi Ferraris, Presidente dell’Associazione Alessandrina di Italianistica e Agostino Pietrasanta, già Docente di Storia della Chiesa Contemporanea presso lo Studentato teologico di Alessandria.

Alberto Ballerino, membro della Società di Storia, Arte ed Archeologia per le province di Alessandria e Asti di cui Lanzavecchia era un socio storico, ricorderà la sua collaborazione con la scuola del carcere fondata dall’amico don Soria .

Gian Luigi Ferraris, coautore con Renato Lanzavecchia del volume “Carlo A-Valle (1815-1873), storico e poeta della patria italiana”, parlerà della sua esperienza di collaborazione intellettuale con il collega.

Agostino Pietrasanta si soffermerà invece sulle pubblicazioni in cui Lanzavecchia si occupò dei personaggi e delle attività del Movimento cattolico alessandrino.

L’iniziativa è realizzata da Comune di Alessandria, Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, Azienda Costruire Insieme e il Museo Etnografico della Gambarina “C’era una Volta”.

L’autore

Renato Lanzavecchia, originario di Predosa dove era nato il 21 agosto 1926, è stato a lungo docente di lettere all’Istituto Leonardo da Vinci, formando generazioni di studenti che lo ricordano ancora con affetto.

Il suo impegno di educatore si è espresso anche nella scuola per detenuti di don Amilcare Soria, al quale lo legò una sincera amicizia. Attento all’impegno civile in favore della sua città è stato anche un serio studioso di storia alessandrina, della quale scrisse in molte pubblicazioni. Oltre alle numerose monografie, si devono ricordare anche i diversi saggi dei quali fu autore per la Rivista della Società di Storia, Arte ed Archeologia per le province di Alessandria e Asti.

Info: biblioteca.civica@comune.alessandria.it

Telefono: 0131 515911-917