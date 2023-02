Il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale ha prorogato la scadenza del bando per il Servizio Civile Universale: il nuovo termine è fissato per lunedì 20 febbraio alle ore 14. Per iscriversi bisogna accede al sito web del Comune al link:

https://www.comune.tortona.al.it/portal/servizi/comunicazioni/620/pubblica/

Il bando di selezione prevede, a livello nazionale, 71.550 posti per operatori volontari: sono 44 i posti disponibili per i giovani – tra i 18 e 28 anni – che vogliono diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale nei progetti presentati dal Comune di Tortona insieme agli Enti partner: Cisa, Diocesi di Tortona, Comuni di Castelnuovo Scrivia, Pontecurone e Arquata Scrivia. Un’ esperienza di crescita personale per i giovani 18-25 anni, 25 ore settimanali, 12 mesi di servizio e un compenso di 444,30 euro mensili.

Per informazioni e supporto alla compilazione alla domanda: Ufficio politiche giovanili 0131-864472 – serviziocivile@comune.tortona.al.it.