In data odierna alle ore 1.10 i Vigili del Fuoco di Alessandria , sono intervenuti in Alessandria via Ferrara a seguito di richiesta di incendio appartamento.

Per consentire le operazioni di spegnimento è stato necessario l’utilizzo dell’autoscala al fine di raggiungere la mansarda interessata dall’incendio.

Sono state tratte in salvo due persone, consegnate al personale sanitario intervenuto.

Sul posto Polizia di Stato e Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco.

L’abitazione è stata interdetta all’utilizzo.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 4.00