Presentato ufficialmente durante le celebrazioni di Sant’Antonio, torna anche per il 2023 il Concorso letterario di Medicina Narrativa “Racconto la mia cura” dedicato a tutti coloro che vogliono raccontare per iscritto la loro storia di malattia, di cura o di supporto.

Organizzato dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dal Centro Studi “Cura e Comunità per le Medical Humanities”, in collaborazione con l’Associazione “Amici della Biblioteca dell’Ospedale” di Alessandria, la Biblioteca Civica di Alessandria e con il patrocinio dell’Associazione Italiana Biblioteche (Aib) e della Società Italiana di Medicina Narrativa (Simen), il concorso è legato al progetto “Cultura è Cura” e si inserisce all’interno del percorso aziendale di promozione, sostegno e potenziamento della ricerca nel settore delle Medical Humanities.

La medicina narrativa è una metodologia che individua nel racconto uno strumento terapeutico e di relazione efficace, permettendo sia al paziente sia al medico che lo cura di condividere il proprio vissuto emotivo, affiancando quella che è la propria quotidianità ai riscontri clinico-diagnostici.

Un concorso, quindi, che vuole dare spazio a chi si è confrontato con la malattia per raccogliere le storie di coloro che ne hanno vissuto l’esperienza in maniera diretta, quelle dei loro familiari e quelle degli operatori coinvolti nel percorso di cura.

Il regolamento, scaricabile a questo link (www.ospedale.al.it/it/comunicazione/notizie/concorso-letterario-racconto-mia-cura), prevede la possibilità di partecipare sia con uno scritto, in prosa o in poesia, entro e non oltre il 30 settembre 2023 tramite posta o via e-mail all’indirizzo comunicazione@ospedale.al.it.

Gli elaborati verranno poi valutati in forma anonima da una giuria multidisciplinare di esperti presieduta da Roberto Cotroneo, giornalista, scrittore, poeta e fotografo. I migliori tre verranno premiati durante una cerimonia in occasione della Festa di Sant’Antonio 2024 nel Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. Sarà inoltre consegnato un attestato a tutti i partecipanti.