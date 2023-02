Venerdì 3 febbraio lle ore 15.40, giungeva al Comando di Polizia Municipale, una telefonata effettuata da giardinieri di una ditta della zona che svolgevano lavori di manutenzione nel cortile del Liceo “E. Amaldi” in Viale dei Campionissimi a Novi Ligure.

Veniva richiesto l’intervento della Polizia Municipale per il furto di una motosega di cui erano rimasti vittime e di cui si erano accorti pochi minuti prima.

Immediatamente l’addetta della Centrale Operativa del Comando, si attivava e grazie all’ausilio della videosorveglianza cittadina, riusciva a visionare le registrazioni dalle quali si evinceva chiaramente il furto di cui sopra, da parte di un soggetto, che passando in bicicletta, dopo aver notato la motosega all’interno del cortile, se ne impossessava e ripartiva dopo averla caricata nel cestino, allontanandosi.

L’ufficiale di turno inviava sul posto la pattuglia e disponeva le ricerche del soggetto che riconosciuto dagli agenti in servizio come persona già nota, veniva prontamente avvistato e fermato in piazza Pernigotti ancora in possesso della refurtiva.

Alle ore 17.05 il soggetto veniva accompagnato dagli Agenti presso il Comando per i dovuti atti e denunciato, a piede libero, per furto.

La parte offesa sporgeva regolare querela, ringraziava per l’ottimo e celere servizio e in giornata rientrava in possesso dell’oggetto rubato.