Il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo fa parte di Art Bonus, l’iniziativa del Governo che rende possibile sostenere luoghi ed eventi di cultura e spettacolo italiani permettendo, ai mecenati culturali, di ricevere benefici fiscali. Contestualmente, il Festival di Cervo partecipa quest’anno alla settimana edizione del Concorso Art Bonus, partita lo scorso 1 febbraio e suddivisa in più fasi.

Gli ammessi al concorso per il 2023 sono oltre 260 progetti la cui raccolta fondi è stata chiusa nel 2022 raggiugendo così l’obiettivo economico prefissato, e sono oltre 3.700 i mecenati protagonisti. La Liguria è tra le 15 le regioni coinvolte in questa edizione.

Il concorso Art Bonus è un modo per rendere i territori protagonisti grazie al voto espresso dalla giuria popolare composta da tutti i cittadini che vorranno partecipare, esprimendo così il loro gradimento a favore dei progetti sulla pagina del concorso e poi sui social.

L’iniziativa, organizzata dal Ministero della Cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC, vuole offrire un momento di visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus e ai loro donatori e contribuisce a diffondere la conoscenza dell’Art Bonus nelle regioni italiane che potrebbero ottenere maggiori benefici dall’applicazione della norma. L’Art bonus consente infatti un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

Votare è semplice. La prima fase eliminatoria del concorso Art Bonus si svolgerà dal 1 al 21 febbraio (ore 12.00), le votazioni avverranno esclusivamente sulla pagina https://artbonus.gov.it/concorso2023 e sarà possibile esprimere una sola preferenza per ciascun progetto in gara.

Dalle ore 13 del 21 febbraio 2023 fino alle ore 12.00 del 14 marzo 2023 prenderà il via la seconda fase: resteranno in gara sulla piattaforma del concorso i soli progetti che avranno ricevuto almeno 200 voti e saranno divisi in due categorie: “Beni e luoghi della cultura” e “Spettacolo”. Il Festival di Cervo appartiene a questa seconda categoria. I sei progetti di ciascuna categoria che risulteranno più votati alla data del 14 marzo accederanno alla fase finale.

La fase finale si svolgerà esclusivamente sui canali Facebook e Instagram di Art Bonus: dalle ore 12.00 del 15 marzo fino alle ore 12.00 del 30 marzo 2023 i primi 12 progetti con il maggior numero di voti sulla piattaforma si sfideranno a suon di “Likes”.

I voti ottenuti da ciascun progetto sui social saranno sommati ai voti precedentemente ricevuti sulla piattaforma Art Bonus. La somma di questi voti determinerà l’ordine finale delle due classifiche e i due vincitori, uno per ogni categoria: 1° classificato categoria “Beni e luoghi della cultura”, 1° classificato categoria “Spettacolo”.

La premiazione (consegna di un riconoscimento simbolico) avrà luogo nel corso di un evento pubblico organizzato dal Ministero della Cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC, i tre enti promotori del Concorso.