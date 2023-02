Oltre venti incontri pubblici, workshop e laboratori, incentrati sul tema digitale e dell’innovazione. E’ stato approvato il progetto “Voghera Digital: cultura digitale per tutti”, che si concentrerà sui seguenti argomenti, “Digitale per tutti”, “Digitale inclusivo”, “Digitale per le scuole” e “Digitale per aziende e associazioni”. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Zonca, già “HUB Voghera Digital” e inizieranno con l’appuntamento di Sabato 18 Febbraio alle ore 15:30, alla presenza del Sindaco Paola Garlaschelli, del Vicepresidente del Consiglio con delega alla digitalizzazione Gloria Chindamo e del personale dell’Ufficio Informatica.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’intera cittadinanza, giovani, adulti, anziani, privati ed aziende sul tema del digitale, educando loro ad un utilizzo consapevole dello strumento digitale (smartphone, tablet, e personal computer) e dei social. Agli incontri parteciperanno diversi ospiti, che supporteranno l’ente dal punto di vista divulgativo sul tema del digitale in generale e sui temi che di volta in volta saranno oggetto di trattazione in particolare.

L’Amministrazione Comunale assume il ruolo di “facilitatore” dello sviluppo sulla base di specifiche linee di indirizzo, tra le quali rafforzare le iniziative di ricerca e innovazione, garantire informazioni sui servizi esistenti, digitalizzare i processi amministrativi e sviluppare un modello di Smart City in grado di creare una reale integrazione tra l’Amministrazione stessa, le attività produttive ed i cittadini, per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi e dei prodotti e renderli subito disponibili.

“E’ con grande piacere che vado ad annunciare l’inizio di una serie di incontri di divulgazione alla città, focalizzati sul tema digitale – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli -. Continua il nostro impegno rivolto alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, un concetto che sembra semplice e scontato ai giorni nostri, ma che necessita di essere realizzato concretamente attraverso un vero e proprio piano di trasformazione digitale che pone al centro le esigenze e le necessità dei cittadini. La nostra volontà, fin da subito, è stata quella di creare un motore di innovazione e di crescita per la Comunità.Sarà un percorso ricco di iniziative e di cambiamenti, ma percorrerlo insieme alla città rappresenterà un forte segnale di un modo diverso di fare politica, un segnale di comunità che insieme si aiuta per raggiungere obiettivi che solo pochi anni fa non avremmo pensato di poter raggiungere. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e ad esserne parte attiva”.

“Voghera Digital non è solo un progetto – sottolinea il Vicepresidente del Consiglio con delega alla digitalizzazione Gloria Chindamo – ma è una visione della città di domani. Non stiamo solo lavorando internamente al Comune con tutte le innovazioni che interesseranno questi e i prossimi anni, non si tratta solo di acquistare dei software e di sostituire i computer. Stiamo crescendo insieme, tutti quanti, l’Amministrazione, i dipendenti del Comune, i cittadini e tutte le realtà e gli enti che credono in questo progetto con noi”.