Domenica 19 febbraio il Comune di Diano Arentino organizza un’escursione ad anello da Diano Roncagli a Evigno. L’evento inaugura la recente riqualificazione dei sentieri e dà simbolicamente il via a una serie di escursioni e iniziative che proseguiranno fino all’autunno. È stato infatti ultimato con successo a Diano Arentino il progetto GAL (Gruppo di Azione Locale), riferito al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la riqualificazione di antiche mulattiere oggi diventate itinerari escursionistici tra gli oliveti e i frantoi del borgo, una riqualificazione che coinvolge anche il miglioramento delle infrastrutture di servizio all’olivicoltura. L’opera è frutto dell’accordo di partenariato tra l’Amministrazione di Diano Arentino, il Consorzio “Strade Interpoderali di Evigno” e le aziende agricole (nello specifico: l’Azienda agricola Sciandini Riccardo).

Per quanto riguarda gli itinerari, gli interventi hanno portato al recupero turistico-escursionistico di oltre dieci chilometri di tracciati: sono stati ripristinati sentieri e mulattiere con sistemazione della vegetazione, inserimento di opere di arredo e segnaletica escursionistica. Un’operazione di recupero che, come conferma l’amministrazione, costituisce una prerogativa fondamentale per l’offerta a turisti ed escursionisti di un primo importante percorso completamente mappato e segnalato per accedere alle bellezze del territorio che nella zona di Diano Arentino abbondano, tra boschi secolari, caselle storiche ed ecosistemi incontaminati.

«Grazie ai lavori del progetto GAL – specifica l’amministrazione – sarà possibile raggiungere facilmente il monte Torre, sul Pizzo d’Evigno, e la Colla da tutte le frazioni del Comune di Diano Arentino, percorrendo una sentieristica completamente riqualificata e ripulita che ci auguriamo possa essere mantenuta e ampliata nel tempo da tutti coloro che credono nel recupero delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche nel nostro fantastico entroterra».

L’escursione di domenica 19 febbraio partirà da Diano Roncagli, tranquilla borgata dell’entroterra dianese, e salirà tra dolci mulattiere e strade campestri, addentrandosi in zone di macchia rada mista a piccoli prati, anche dediti al pascolo. L’itinerario ad anello è di media difficoltà (ma adatto a tutti coloro con un allenamento minimo), con alcuni tratti più ripidi in salita: si svilupperà tra boschi di leccio e roverella, antichi coltivi e praterie aperte, caratteristiche di un ambiente più montano.

Arrivati nel piccolo paese di Evigno, che ricade nel comune di Diano Arentino, e ai piedi dell’omonimo “Pizzo”, lo si attraverserà per tornare verso valle. Tra splendidi uliveti affiancando in parte il torrente che qui nasce e i suoi meandri modellati dagli elementi in epoche lontane, si farà dunque ritorno al punto di partenza

Il ritrovo è fissato alle ore 09.00 presso il Parco Giaiette, in prossimità di via Giaiette, a Diano Marina, o direttamene in loco, a Roncagli.

Distanza: 7 Km circa – Dislivello +/- 280 m – Durata: 3.30 ore circa

Difficoltà: E – il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato di un equipaggiamento adeguato.

L’iscrizione è obbligatoria entro le ore 19.00 di Sabato 18 febbraio. Numero massimo di partecipanti: 20 persone. Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1,5 litri). Snack consigliato (Frutta secca o cibo al sacco). Informazioni ed iscrizioni: GAE Davide Fornaro +39 340 2440972.