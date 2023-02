Inaugurato ufficialmente lo scorso novembre, il primo servizio di car sharing a Casale Monferrato sta già riscuotendo un ottimo successo. A dirlo i primi dati forniti da 5T, l’azienda che propone, in collaborazione con il Comune, il servizio CinQue in città: quindici clienti attivi, di cui il 91% di privati e il restante 9% di aziende o enti, e ben 54 i soggetti in attesa di concludere la registrazione definitiva.

«Aver scommesso sul car sharing è stata la scelta giusta – ha sottolineato l’assessore Daniela Sapio – e i dati fin qui registrati lo dimostrano. Una scelta che, è bene ricordarlo, non è solo conveniente per chi ne usufruisce, ma anche per l’ambiente: la condivisione dei mezzi di trasporto, infatti, è una delle soluzioni concrete per abbattere le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera. E l’Amministrazione comunale sta dimostrando concretamente la propria attenzione a questi temi».

Attualmente l’auto presente in piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione ferroviaria, è utilizzata in media per 3 ore e 49 minuti per ogni corsa, con una percorrenza media di 61 chilometri. Altro dato molto interessante è il risultato di iscritti nei primi tre mesi, che ha visto un più 6% rispetto alla media registrata negli altri Comuni ove è stato attivato il servizio.

Per chi non conoscesse ancora il servizio, ecco la risposta ad alcune domande sul car sharing:

Come funziona il servizio?

CinQue consente di avere a disposizione un’auto, per il tempo che si desidera – da una sola ora a uno o più giorni consecutivi – e per andare ovunque, in città e fuori città: una volta iscritti al servizio, ogni volta che serve, è sufficiente prenotare (via web o con l’app) l’auto del parcheggio più vicino, precisando sempre ora di partenza e di arrivo: all’ora di riconsegna l’auto dovrà poi essere riportata al parcheggio indicato in prenotazione.

Come iscriversi?

Tutte le informazioni sono disponibili su www.carsharingcinque.it, nella sezione “Iscriviti”: inseriti i propri dati, caricate le copie dei documenti necessari (patente di guida e carta di identità) ed effettuato il pagamento (con carta di credito tradizionale o prepagata), si riceveranno le semplici istruzioni per la convalida del proprio abbonamento e per poter iniziare ad utilizzare il servizio.

Quanto costa?

Il car sharing CinQue prevede due tipologie di costi:

• una quota di abbonamento annuo di € 18,00 (per le aziende € 75,00 con una formula che consente di accedere al servizio fino a 5 persone diverse, poi incrementabile);

• una quota, ogni volta che si utilizza il servizio, per le ore di utilizzo più una quota per i chilometri effettivamente percorsi (carburante già incluso).

CinQue mette a disposizione dei suoi clienti anche soluzioni per utilizzare l’auto per un’intera giornata, per i fine settimana o per più lunghi periodi di vacanza.