La Riforma Cartabia – Aspetti operativi per la Polizia Giudiziaria è il titolo dell’interessante giornata di studio promossa e organizzata dal Comando di Polizia Locale di Casale Monferrato che si è tenuto questa mattina, mercoledì 22 febbraio, nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio.

«Ancora un volta il nostro Comando di Polizia Locale – ha sottolineato l’assessore Luca Novelli – si è fatto promotore di una interessante giornata formativa fruibile da tutte le forze dell’ordine della nostra area. Un appuntamento di assoluto valore e per questo voglio ringraziare il comandante Vittorio Pugno e tutti gli agenti che ancora una volta hanno dimostrato la propria propositività a servizio del territorio».

Dati i rilevanti riflessi della riforma sull’attività ordinaria degli organi deputati alla prevenzione e repressione dei reati, l’incontro, pensato inizialmente nell’ambito dell’aggiornamento professionale delle forze di Polizia Locali, è stato esteso anche alle forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio.

Relatore del corso Giovan Battista Greco, ex Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato e molto conosciuto in Provincia per avere ricoperto gli incarichi di Dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Alessandria e di responsabile dell’Ufficio Studi Documentazione della Scuola di Polizia di Alessandria, oltre che per la costante attività di docenza e consulenza del personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

La giornata ha avuto inizio alle ore 9,00 e si è protratta per tutta la mattinata con la partecipazione dei Corpi di Polizia Locale, oltre a quello di Casale Monferrato, di Alessandria, Acqui Terme, Biella, Ovada, Tortona e Valenza, del Vice Dirigente e dei responsabili degli uffici investigativi e di prevenzione del Commissariato di P.S., dei Comandanti del NOR e dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia dell’Arma dei Carabinieri e di personale del Comando Compagnia della Guardia di Finanza.

«L’attualità dell’argomento trattato – ha spiegato il comandante Vittorio Pugno – e lo spirito di costante e fattiva collaborazione con le forze di polizia statali presenti sul nostro territorio, mi ha fatto riflettere sull’opportunità di non limitare questo incontro formativo alla sole polizie locali. Ciò anche per l’impatto che la visione maggiormente garantista e riparativa del legislatore nei confronti degli autori di alcuni reati potrà riflettere sul territorio in termini di percezione di sicurezza. Pertanto ringrazio l’Amministrazione comunale, e in particolare l’assessore alla Sicurezza Luca Novelli, per avere appoggiato questa iniziativa, utile al consolidamento della sinergia finalizzata a meglio a garantire la sicurezza della nostra collettività».