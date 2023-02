Venerdì 24 febbraio alle ore 21, presso la sala convegni della Fondazione della Cassa di Risparmio di Tortona in via Emilia 168, il Rotary Club di Tortona organizza il terzo appuntamento aperto alla cittadinanza di una serie di incontri con illustri personaggi del mondo della ricerca e dell’innovazione, della cultura e della divulgazione scientifica.

L’ospite sarà Alan Zamboni, noto divulgatore scientifico, culturale ed astronomico, laureato in Ingegneria Civile e Lettere Moderne e creatore su YouTube del canale Curiuss che conta oltre 120 mila iscritti, che proporrà una relazione-spettacolo dal titolo “I racconti dei fallimenti che hanno cambiato la storia dell’umanità – Fallisci ancora, fallisci meglio” che è anche il titolo del suo libro.

Anche a Tortona, come in molte altre località italiane, Alan Zamboni intende proporre una narrazione che, attraverso storie ricche di aneddoti e pathos, porterà alla scoperta dei numerosi momenti di difficoltà vissuti dagli uomini di scienza. Un’ampia riflessione sul ruolo del fallimento nella storia della scienza. Al termine è previsto, come sempre, un dibattito con il pubblico presente