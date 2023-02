Troppo ghiotto l’appuntamento per mancare ad un evento che è tornato ad essere una tradizione per Tortona. Parliamo del Carnevale a Vho con intrattenimento per i bambini e polenta e salamini, organizzato dalla Soms di Vho che ha visto la partecipazione del Sindaco Federico Chiodi, del vice Fabio Morreale e ovviamente di una marea di persone, come potete vedere dalle immagini che pubblichiamo di seguito.

