La mostra “Pipistrelli: folletti del crepuscolo”, allestita presso il torrione sud-ovest del Castello di Casale Monferrato, sta riscuotendo un bel successo di pubblico.

Molte le scolaresche che la visitano durante la settimana e altrettanto numerosi e graditi i consensi da parte dei visitatori del week end.

Il buon successo ha consentito la proroga dell’apertura fino a domenica 19 febbraio.

Ecco gli orari di visita: il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

In settimana è possibile prenotare le visite guidate per le scolaresche, accolti dalle esperte guide delle Aree protette del Po piemontese che organizzano laboratori didattici per i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado.

L’allestimento, curato dall’Ente-Parco, è stato inaugurato sabato 14 gennaio. Sono esposti 20 pannelli che accompagnano il visitatore alla scoperta della biologia e del comportamento dei chirotteri, mammiferi molto importanti per la tutela della biodiversità, anche in ambito urbano.

A questi si aggiungono 80 opere pittoriche, raccolte nella rassegna “Il Pipistrello nell’Arte” e realizzate con tecniche differenti dagli allievi del corso di pittura per adulti tenuto da Cecilia Prete, presso il CPIA “Maestro Manzi” di Casale Monferrato.

Le opere sono state create da: Viviana Arengi, Gabriella Bauce, Luisella Cabrino, Mirella Cardaci, Mirella Della Porta, Carol de Jesus, Giovanna Ferrando, Luigina Genovese, Carolina Grotto, Aldo Gubiani, Silvia Lanfranco, Vanessa Marinaro, Silvana Nosengo, Oksana Ovcharuk, Brunella Pia, M. Pia Talio, Giovanna Rossi, Camilla Sartin, Guglielmina Scagliotti e Pierangelo Villani.

Informazioni: guidedelpo.piemonte@libero.it, cell. 347 7074627