Il Comune di Tortona ha reso noto i dati (non ancora definitivi, si attende l’aggiornamento della piattaforma dell’ANPR – Anagrafe Nazionale Popolazione Residente e dell’ISTAT) riferiti all’andamento demografico della Città di Tortona al 31 dicembre 2022. Il dato che salta maggiormente all’evidenza è il numero dei decessi che è stranamente aumentato dell’ 11,49% passando da 322 dello 2021 ai 359 dell’anno precedente.

Nel 2020 a Tortona a causa anche del Covid erano stati registrati oltre 154 decessi in più ma l’anno scorso il numero dei morti era rientrato nella norma cioé 322 e rispecchiava più o meno il trend degli ultimi anni, ora invece si registra una nuova impennata, difficile da spiegare.

Ci limitiamo ai dati nudi e crudi senza avanzare alcuna possibile ipotesi anche perché – nel caso – bisognerebbe analizzare anche i dati di altri comuni e tutta una serie di varianti che competerebbero ad altri e non certo a noi giornalisti il cui ruolo è soltanto quello di mettere in evidenza alcune apparenti anomalie come quella in questione senza entrare nel merito della questione o cercare possibili motivazioni.

Per il resto la popolazione si mantiene abbastanza stabile stabile con 51 abitanti in meno: i cittadini residenti sono 26 mila 818 (l’anno precedente erano 26 mila 869) dei quali 12.899 maschi (48%) e 13.919 femmine (52%).

I nuovi nati nel corso del 2022 sono stati 156 (dei quali 77 maschi e 79 femmine; + 4 rispetto al 2021), mentre come illustrato sono stati registrati 359 decessi (179 maschi, 180 femmine; + 37 rispetto al 2021); i nuclei familiari sono complessivamente 12.534. Le persone immigrate fuori città sono state 867 (+150), mentre quelle trasferitesi a Tortona 1.019 (+ 891).

Infine, i cittadini stranieri regolari costituiscono il 18% della popolazione; le comunità più presenti sono: quella rumena con 1.606 persone (-18 rispetto al 2021), marocchina con 694 (+53), albanese con 475 (-12), srilankese 257 (+13), indiana con 223 (+39), tunisina con 220 (-1), cinese 159 (8+10), ucraina 169 (+5), egiziana 113 (+9), pakistana 113 (+18), nigeriana 66 (+16), e senegalese con 65 (+2).