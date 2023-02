Il 16 febbraio scorso sono stati pubblicati i risultati finali dell’11^ edizione del censimento nazionale FAI-Intesa Sanpaolo de “I Luoghi del Cuore”, la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del nostro patrimonio artistico-culturale e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo, come da mission del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano.

L’edizione, sull’intero territorio nazionale, si è conclusa con ben 1.500.638 voti raccolti nel 2022 per più di 38.800 luoghi.

La Delegazione FAI di Tortona, insieme all’ACV (Associazione Culturale Viguzzolese), ha promosso come luogo del cuore la Pieve Romanica di Santa Maria a Viguzzolo.

Sono stati raccolti 4119 voti che hanno permesso di raggiungere il 73° posto della classifica. Questo consentirà alla ACV di partecipare al bando per la presentazione di progetti concreti di recupero e valorizzazione al fine di ottenere i relativi contributi.

“ I voti raccolti presso le scuole sono stati decisivi”, dice il Capo Delegazione Dr. Piero Massiglia, “e colgo l’occasione per ringraziare i Dirigenti scolastici, i Docenti e gli Studenti del “Peano”, del “Marconi” , del “Santa Chiara” , del “Comprensivo A di Tortona” e del “Comprensivo di Viguzzolo”.

“Quando abbiamo proposto la partecipazione a questo censimento”, continua il Capo Delegazione,” è parso ai Dirigenti una buona idea perché le scuole sono il vero luogo del cuore. E’ stata anche una lezione di educazione civica che ha consentito di sensibilizzare e far conoscere il nostro territorio”.

“E’ importante arrivare ai ragazzi e trasmettere a loro il valore della cultura. Sono loro a dover raccogliere il testimone e continuare a difendere e valorizzare i nostri “luoghi del cuore”.”

“Ringrazio tutti i cittadini che con la loro firma hanno dimostrato l’amore per i luoghi del nostro territorio che hanno bisogno di essere messi in luce. “Vorrei”, aggiunge ancora il Dr. Massiglia, “ringraziare menzionando ad uno a uno le Associazioni, le Aziende, le Istituzioni, gli studi di professionisti e tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere questo ragguardevole obiettivo ma, come è facilmente comprensibile, non è possibile”.

“Un particolare ringraziamento va al Campione del Mondo Alessandro Pier Guidi che si è messo a disposizione per fare da testimonial della “Pieve” sui social”.

Ora la “Pieve”, ci dice la Presidente della ACV, Dr.ssa Cinzia Rescia,” aspetta l’uscita del bando per presentare progetti concreti di recupero e valorizzazione al fine di ottenere i contributi stanziati da FAI e Intesa San Paolo”.

Grazie, 4119 grazie.