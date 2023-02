Un dramma al quale nessun genitore vorrebbe e dovrebbe sopravvivere, tanto è forte il dolore che si prova, si è verificato alle prime luci dell’alba di stamattina, lunedì 20 febbraio, lungo la strada provinciale 96 fra Tortona e Castelnuovo Scrivia, dove ha perso la vita il giovane Tortonese Edoardo Riva De Onestis di 20 anni in un macabro e terribile incidente stradale per la dinamica con la quale si è verificato.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Tortona e dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, il giovane che abitava a Castelnuovo Scrivia, si trovava alla guida di un’Alfa Romeo Mito proveniente da Castelnuovo e diretta a Tortona quando, per cause ancora in corso di accertamento e forse anche per la nebbia che gravava in zona, invece affrontare il cavalcavia cha passa sopra l’autostrada ha imboccato una strada sterrata adiacente andando a schiantarsi contro un albero. L’auto si è successivamente capottata nel campo e quindi si è incendiata.

Il giovane è rimasto all’interno dell’abitacolo tra le fiamme. Forse è morto nel colpo prima che l’auto si incendiasse o forse ha accusato un malore che lo ha indotto ad imboccare la strada sbagliata, fatto sta che i Vigili del Fuoco di Tortona hanno dovuto prima spegnere le fiamme e poi estrarre a fatica il corpo carbonizzato del giovane.

Edoardo Riva De Onestis, cognome molto conosciuto a Tortona, avrebbe compiuto 21 anni il 27 marzo prossimo: era tifoso di calcio, amava il Derthona e la Juventus e apprezzava soprattutto il portiere Gigi Buffon.

NELLE FOTO L’AUTO DISTRUTTA DALLE FIAMME