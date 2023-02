I CONTROLLI PER LA PESTE SUINA AFRICANA – OTTO NUOVI CASI TRA PIEMONTE E LIGURIA – SALGONO A 356 LE POSITIVITÀ ACCERTATE

Aggiornamento al 19 febbraio 2023 – Nella “zona di protezione II*” sono 241 le positività in Piemonte, 115 in Liguria

La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 19 febbraio 2023.

I positivi sono ora 356, otto in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 241 le positività totali, in Liguria crescono a 115.

Sette nuovi casi sono stati rilevati in Piemonte, nella provincia di Alessandria: uno nel comune di Borghetto di Borbera (due i casi da quando è iniziata l’emergenza), due a Carrega Ligure (tre), uno a Grondona (diciassette), tre a Morbello (diciassette).

Il nuovo caso in Liguria è stato rilevato nella provincia di Savona, nel comune di Sassello (diciotto).

Si ricorda che il Bollettino sarà emesso soltanto in caso di positività.

Le positività per comune al 19 febbraio 2023

Comune N° positività Provincia Regione Arquata Scrivia 12 AL Piemonte Borghetto di Borbera 2 AL Piemonte Bosio 3 AL Piemonte Busalla 13 GE Liguria Campo Ligure 13 GE Liguria Campomorone 2 GE Liguria Carpeneto 10 AL Piemonte Carrega Ligure 3 AL Piemonte Carrosio 1 AL Piemonte Cartosio 5 AL Piemonte Casaleggio Boiro 3 AL Piemonte Casella 1 GE Liguria Cassinelle 9 AL Piemonte Castelletto d’Orba 6 AL Piemonte Cremolino 1 AL Piemonte Crocefieschi 2 GE Liguria Fraconalto 2 AL Piemonte Francavilla Bisio 6 AL Piemonte Gavi 11 AL Piemonte Genova 1 GE Liguria Grognardo 9 AL Piemonte Grondona 17 AL Piemonte Isola del Cantone 10 GE Liguria Lerma 7 AL Piemonte Malvicino 1 AL Piemonte Masone 1 GE Liguria Mignanego 13 GE Liguria Mioglia 2 SV Liguria Molare 7 AL Piemonte Montaldeo 4 AL Piemonte Montaldo Bormida 5 AL Piemonte Morbello 17 AL Piemonte Mornese 1 AL Piemonte Novi Ligure 6 AL Piemonte Ovada 13 AL Piemonte Pareto 2 AL Piemonte Parodi Ligure 2 AL Piemonte Ponzone 24 AL Piemonte Prasco 3 AL Piemonte Rivalta d’Orba 1 AL Piemonte Rocca Grimalda 13 AL Piemonte Roccaforte Ligure 1 AL Piemonte Ronco Scrivia 9 GE Liguria Rossiglione 16 GE Liguria Sassello 18 SV Liguria Savignone 5 GE Liguria Serra Riccò 5 GE Liguria Serravalle Scrivia 3 AL Piemonte Silvano d’Orba 7 AL Piemonte Tagliolo Monferrato 3 AL Piemonte Tassarolo 3 AL Piemonte Tiglieto 1 GE Liguria Torriglia 1 GE Liguria Trisobbio 1 AL Piemonte Vignole Borbera 5 AL Piemonte Visone 3 AL Piemonte Vobbia 2 GE Liguria Voltaggio 9 AL Piemonte