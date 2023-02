A partire da oggi, i visitatori del Museo Civico del Lucus Bormani avranno modo di imbattersi nel nuovo banner esposto all’entrata, che illustra la Mission del Museo, nato da una collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Riprendendo la nuova definizione del concetto di “Museo”, fornita recentemente dall’International Council of Museums, con sede a Parigi, il nuovo banner vuole essere una testimonianza di quello che un Museo rappresenta per la Comunità: “Un istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il Patrimonio materiale ed immateriale, aperto al pubblico, accessibile ed inclusivo, che promuove la diversità e la sostenibilità, che opera e comunica eticamente con la partecipazione delle Comunità e che offre esperienze per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisone di conoscenze”.

Con questo banner il Museo Civico del Lucus Bormani vuole fin dall’ingresso enunciare il suo ruolo: un luogo di cultura, fatto di ricerca, valorizzazione e inclusione, posto al servizio della società e vissuto in partecipazione della comunità.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.

Tariffe: intero € 5,00; ridotto € 2,50; scuole primarie e secondarie € 2,00 visite guidate e laboratori € 2,50.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.