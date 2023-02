Anche questa edizione del Carnevale, sulla scorta del successo del 2020, sarà all’insegna dei carri di cartone ma quest’anno saranno due le giornate di festeggiamenti: sabato 18 febbraio con una sfilata per le vie del centro storico della città e domenica 19 febbraio con una vera e propria gara competitiva nella Frazione di Santa Maria del Tempio.

Descrizione e programma delle due giornate

Sabato 18 febbraio 2023 – Casale Monferrato

Dopo due anni di sospensione, quest’anno il Carnevale di Casale Monferrato ripropone una divertente e coinvolgente sfilata per le vie del centro storico della città.

Visto il successo dell’edizione del 2020, oltre alle classiche categorie di partecipazione (maschera singola, coppia e gruppo), ci sarà nuovamente “il Carro di cartone”, sulla scia dell’ormai tradizionale e immancabile Galleggia non galleggia degli Amici del Po.

Alla pagina www.comune.casalemonferrato.al.it/carnevale2023 si troverà il form d’iscrizione al Carnevale 2023 con la possibilità di indicare in quale categoria partecipare tra Singolo, Coppia, Gruppo o Carro di cartone. Per chi vorrà cimentarsi con l’ultima scelta, è importante sapere che per realizzare il proprio carro allegorico si potrà utilizzare solamente cartone e nastro adesivo di carta.

La sfilata, guidata dalle due maschere Catlinin e Gipin, dalla banda musicale e dalle Majorettes di Occimiano, partirà dal Mercato Pavia, attraverserà il centro storico e vedrà la premiazione delle maschere all’arrivo in piazza Mazzini.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con le associazioni di categoria dei commercianti, artigiani e agricoltori cittadine, metterà in palio premi costituiti da buoni d’acquisto e prodotti, differenziati per le seguenti categorie:

– migliore maschera singola

– migliore maschera di coppia

– migliore maschera in gruppo

– migliore carro di cartone

PROGRAMMA

Ore 14,30 Mercato Pavia – Ritrovo e iscrizione gratuita (per chi non l’avesse già fatta on-line) alla manifestazione e assegnazione di un codice per indicare la maschera/carro;

Ore 16,00 partenza della sfilata, con accompagnamento musicale a cura dell’Orchestra Filarmonica di Occimiano ed esibizione di gruppi di Majorettes, che percorrerà Piazza Castello, Via Saffi, Piazza Mazzini, proseguirà lungo Via Roma, Via Luigi Canina, Via Mameli, Via Corte d’Appello per poi ritornare in Piazza Mazzini dove una giuria (composta da esperti) valuterà i migliori travestimenti;

Ore 18,00 in piazza Mazzini premiazioni dei “carri di cartone” e delle maschere più belle “singole”, “di coppia” e “di gruppo”.

Domenica 19 febbraio 2023 – Santa Maria del Tempio

I festeggiamenti del carnevale proseguiranno domenica 19 febbraio a Santa Maria del Tempio.

In programma, il Circolo Geom. Umberto Piazza, la Parrocchia, l’Oratorio e il Gruppo Manifestazioni di Santa Maria del Tempio, presenteranno la seconda edizione del concorso di carri allegorici, “CARNIVAL PULLING“, un’occasione imperdibile per mettersi in gioco stimolando fantasia, inventiva e manualità.

Sulla falsa riga dell’ormai celebre “Tractor Pulling”, sport motoristico il cui principio della competizione è il trascinamento di un rimorchio zavorrato, su un tracciato retto realizzato in terra battuta della lunghezza di 100 metri, e ispirati dalla Carton Rapid Race, l’originale evento di barche di carta che, dagli anni 90 nella provincia di Torino, attira 20mila spettatori, 300 equipaggi con più di 1300 partecipanti, il “CARNIVAL PULLING” di Santa Maria del Tempio lancia nuovamente il guanto di sfida: costruire il proprio carro di carnevale di cartone, bello, originale, fantasioso ma anche resistente!

Una giornata spensierata, divertente, una sfida all’aria aperta a colpi di creatività e praticità, un perfetto mix di leggerezza, musica, colori e maschere di ogni tipo, un evento che coinvolge grandi e piccini, che si cimenteranno nella realizzazione di vere e proprie opere d’arte!

PROGRAMMA

Ore 9,00 apertura manifestazione

Dalle 9,00 alle 10,45 le squadre potranno ultimare i carri

Ore 10,45 carri saranno a disposizione della Giuria per le prime valutazioni estetiche

Ore 14,00 inizio della gara

Le premiazioni si svolgeranno al termine della gara.

La manifestazione avrà un’area food dedicata, zone libere e sicure per i bambini e intrattenimenti musicali.

Le iscrizioni sono aperte, dal 10 febbraio: date sfogo alla vostra creatività, date respiro e divertimento ai bambini!

Trovate il regolamento, le faq e il modulo d’iscrizione al link qui sotto

