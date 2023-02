Un pensionato tortonese è deceduto nel sonno nella notte fra mercoledì e giovedì ed è stato trovato cadavere ieri pomeriggio dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona. E’ accaduto in corso Romita quando i pompieri sono intervenuti all’interno di un’abitazione in seguito all’allarme lanciato dalla nipote che cercava di mettersi in contatto con lui già dal mattino e dopo numerose chiamate senza esito ha deciso di dare l’allarme chiamando il 112.

I pompieri so o intervenuti poco prima delle 15 e dopo aver forzato un ingresso sono entrati nell’appartamento trovando il pensionato di 83 anni cadavere nel suo letto con a fianco il cagnolino che stava vegliando sul suo padrone che non si muoveva più.

L’uomo, a quanto pare è deceduto durante la notte passando dal sonno alla morte senza accorgersi di nulla.