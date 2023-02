Si comunica che, sulla base del “Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog”- stagione invernale 2022-2023, il Comune di Alessandria è al livello 1 (allerta arancio) per le giornate di giovedì 23 e venerdì 24 febbraio 2023.

1° livello – superamento 3 giorni consecutivi superiori al valore di 50 μg/m 3

stop delle auto private di classe emissiva fino a EURO 5 diesel dalle ore 8.30 alle ore 18.30

stop dei veicoli commerciali diesel fino a EURO 4 dalle ore 8.30 alle 18.30

divieto di sosta con il motore acceso

divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle

divieto assoluto di combustioni all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.)

introduzione del limite di 18°c (con tolleranza di 2°c) per le medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali

divieto di spandimento di liquami zootecnici

divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato ai centri abitati presenti sul territorio comunale, così come definito dall’art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade che resteranno percorribili per il raggiungimento dei parcheggi:

Da EST: Spinetta – via Marengo (SR 10), semaforo e svolta a sinistra in via San Giovanni Bosco, rotatoria con via Don Luigi Orione, inversione verso via San Giovanni Bosco, ingresso al parcheggio Caduti di Nassirya (se il parcheggio fosse esausto, direzione viale Massobrio, spalto Marengo per ingresso su parcheggio Berlinguer).

Da NORD: Valmadonna – Viale Milite Ignoto, svolta a destra ingresso al parcheggio di piazza Divina Provvidenza (se il parcheggio fosse esausto, proseguire su viale Milite Ignoto, rotatoria con spalto Marengo, svolta a sinistra in corrispondenza dell’interruzione dello spartitraffico all’altezza di via di Vittorio, per ingresso su parcheggio Berlinguer).

Da OVEST: San Michele – Via Giordano Bruno, rotatoria con via Tiziano, via Vecellio Tiziano, rotatoria con spalto Borgoglio, spalto Borgoglio per ingresso su parcheggio ex FFSS.

Da SUD: Casalbagliano/Casalcermelli/Cantalupo Corso Carlo Marx, via Bonardi, per ingresso su parcheggio piazza Maldino.

NOTA BENE: il sistema Move In non è attivo (quindi non consente la circolazione) in caso di attivazione di allerta arancio o rosso.