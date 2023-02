SABATO 18 FEBBRAIO

Tortona: CARNEVALE A SAN BERNARDINO dalle ore 16:00 oratorio San Luigi pentolacce e costumi colorati.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Pontecurone: in via Emilia 76 alle ore 17 preso la Sala Polifunzionale del Comune presentazione del volume “Tortona e le sue valli” con l’autrice Chiara Parente – ingresso libero – info biblioteca@comune.pontecurone.al.it

DOMENICA 12 FEBBRAIO

Tortona: alle 17,45 presso l’Academia di Musica Lorenzo perosi in via Pernigotti concerto gratuito di musica

Tortona: CARNEVALE PARCO LA LUCCIOLA dalle ore 16:00 in viale Milite Ignoto 1 sfilata dei costumi e tanti premi a cura Associazione di Protezione Civile Gruppo Volontari BVS

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it

Alzano Scrivia FESTA DI CARNEVALE – dalle ore 15:00 nel salone d piazza Bassi merenda per tutti, truccabimbi, giochi, musica, pentolaccia – organizza la Pro Loco

San Sebastiano Curone FESTA IN MASCHERA per i pù piccoli con premiazione dalle ore 15:30 presso la S.O.M.S. – no schiuma e stelle filanti spray/sì coriandoli e stelle filanti di carta – organizza la Pro Loco