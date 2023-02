In occasione della festa di Carnevale, martedì 21 febbraio dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la frazione Vho di Tortona, la S.O.M.S. Vhoese, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Fondazione Cassa Risparmio di Tortona, organizza il tradizionale appuntamento con “polenta e salamini” in piazza. Disponibile anche l’animazione per i bambini, invitati a partecipare in maschera, con l’installazione di giochi gonfiabili e lo spettacolo di giocoleria comica a cura della compagnia “Claudio e Consuelo”.

In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a domenica 26 febbraio.