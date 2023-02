Tortona Festeggia il Carnevale con due appuntamenti. Domani, Sabato 18 febbraio CARNEVALE SAN BERNARDINO: dalle ore 16:00 oratorio San Luigi pentolacce e costumi colorati.

Tre invece gli appuntamenti in programma domenica 19 febbraio: Sempre a Tortona CARNEVALE PARCO LA LUCCIOLA dalle ore 16:00 in viale Milite Ignoto 1 sfilata dei costumi e tanti premi a cura Associazione di Protezione Civile Gruppo Volontari BVS.

Ad ALZANO SCRIVIA FESTA DI CARNEVALE – dalle ore 15:00 nel salone d piazza Bassi merenda per tutti, truccabimbi, giochi, musica, pentolaccia – organizza la Pro Loco mentre a SAN SEBASTIANO CURONE FESTA IN MASCHERA per i più piccoli con premiazione dalle ore 15:30 presso la S.O.M.S. – no schiuma e stelle filanti spray/sì coriandoli e stelle filanti di carta – organizza la Pro Loco.